Появилось видео с предположительного места крушения самолета в Афганистане

Появились кадры с предположительного места крушения самолета в Афганистане

В сети появились кадры с предположительного места крушения самолета, который направлялся из Индии в Россию и пропал с радаров над Афганистаном. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как над горной вершиной подымается столб дыма.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что в Афганистане разбился пассажирский самолет, направлявшийся из Индии в Россию.

По данным ТАСС, на борту Falcon 10B, выполнявшего чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский, находились 6 человек — 4 члена экипажа и 2 пассажира. Уточняется, что двое из них — россияне.