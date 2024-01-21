Выживший при крушении самолета в Афганистане смог сам добраться до села

Выживший при крушении самолета в Афганистане добрался до села и попросил помощь

Один из выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане смог добраться до села. Он попросил местных жителей о помощи с помощью языка жестов, сообщает телеканал Afghanistan International.

Населенный пункт, куда попал выживший, находится в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан. По данным канала, лайнер потерпел крушение в отдаленном районе, который располагается в нескольких часах езды от административного центра провинции.

Ранее стало известно, что после авиакатастрофы выжило четверо человек — медики и экипаж воздушного судна. Крушение не пережили женщина, которую должны были доставить в больницу в Москве, и ее муж.

Крушение лайнера произошло из-за технической неисправности — во время полета отказали два двигателя. Самолет направлялся в Россию из Индии и по пути врезался в гору в районе Зебак.