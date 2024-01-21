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13:51, 21 января 2024Путешествия

Раскрыты личности погибших в авиакатастрофе в Афганистане супругов из России

Погибшие в авиакатастрофе в Афганистане супруги возвращались из Таиланда
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Unsplash

Раскрыты личности супружеской пары из России, которая являлась пассажирами частного самолета, разбившегося в Афганистане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Анна и Анатолий Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря прошлого года. Именно там женщина сильно заболела и проходила лечение в одной из клиник Паттайи. В результате было принято решение подключить Анну к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и госпитализировать в Россию. Самолет Falcon 10, который потерпел крушение, был заказан для транспортировки.

В РФ супруги проживал в городе Волгодонске. Анатолий Евсюков являлся предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году бизнесмен был награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а спустя три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

Ранее стало известно, что в Афганистане направили группу для расследования на место крушения самолета Falcon 10.

Авиакатастрофа произошла ранее 21 января. Воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан.

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      Анастасия Астахова
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