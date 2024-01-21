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12:21, 21 января 2024Путешествия

Группу для расследования направили на место крушения самолета в Афганистане

На место крушения самолета в Афганистане направилась группа для расследования

Фото: Unsplash

В Афганистане направили группу для расследования на место крушения самолета Falcon 10. Об этом сообщает телеканал Tolo News в соцсети X (бывший Twitter).

Авиакатастрофа произошла ранее 21 января. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту находились шесть человек, двое из них — россияне.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

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      Илона Палей
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