Группу для расследования направили на место крушения самолета в Афганистане

На место крушения самолета в Афганистане направилась группа для расследования

В Афганистане направили группу для расследования на место крушения самолета Falcon 10. Об этом сообщает телеканал Tolo News в соцсети X (бывший Twitter).

Авиакатастрофа произошла ранее 21 января. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. На борту находились шесть человек, двое из них — россияне.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.