Дело возбудили после крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту

СКР возбудил дело после крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело после крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. По предварительной информации, на борту находились шесть человек, среди которых были российские граждане.

Авиакатастрофа произошла ранее 21 января. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. За 25 минут до пропажи с радаров экипаж лайнера сообщал о заканчивающемся топливе и намерении совершить посадку на аэродроме Таджикистана. Однако в результате самолет борт пропал с радаров.