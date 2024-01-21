Раскрыты последние сообщения пилотов разбившегося в Афганистане самолета

Пилоты разбившегося над Афганистаном самолета сообщали о заканчивающемся топливе

Раскрыты подробности крушения самолета Falcon 10 над Афганистаном, который направлялся из Индии в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Shot в воскресенье, 21 января.

За 25 минут до пропажи с радаров экипаж лайнера сообщал о заканчивающемся топливе и намерении совершить посадку на аэродроме Таджикистана. В 19:05 по местному времени пилоты сообщили о малом количестве топлива, в 19:19 — об отказе первого двигателя, а в 19:29 — об отказе второго. Через минуту после последнего сообщения борт пропал с радаров. Авиакатастрофа произошла в 57 километрах от аэропорта Таджикистана.

Самолет Falcon 10 принадлежал ООО «Атлетик Групп», руководителем которой являлась Екатерина Агапова. Фирма была зарегистрирована в подмосковных Люберцах.

Ранее сообщалось, что крушение самолета произошло из-за технической неисправности — отказа двух двигателей.

До этого стало известно, что на борту разбившегося в Афганистане частного самолета было двое россиян. Всего в самолете находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

Авиакатастрофа произошла 21 января. Воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан.