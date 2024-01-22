Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:22, 22 января 2024Путешествия

Четырех выживших в авиакатастрофе Falcon 10 россиян доставили в Кабул

Выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане россиян доставили в Кабул

Фото: Ahmad / Globallookpress.com

Четырех членов экипажа Falcon 10, выживших после крушения в Афганистане, доставили в Кабул. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Забихуллу Муджахида.

«Состояние их здоровья хорошее, им оказана первая помощь», — заявил он.

О крушении самолета Falcon 10 в горах Афганистана стало известно 21 февраля. Воздушное судно выполняло санитарный рейс из Индии в Москву. На борту два пилота, два медицинских работника и два пассажира — предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Опубликован список 13 ликвидированных в Харькове французов. Что известно о воевавших за ВСУ наемниках?

      США и Южная Корея ускорят переговоры о финансировании войск из-за Трампа

      Стоимость газа в Европе упала до минимума за три года

      В Кремле прокомментировали удар по газовому терминалу в Усть-Луге

      Четырех выживших в авиакатастрофе Falcon 10 россиян доставили в Кабул

      Стилистка назвала лучшие способы носить самый модный цвет зимы

      Жителям российского региона бесплатно раздадут один медицинский препарат

      Мария Аронова назвала ошибку русского кино

      «Половина побережья Ниццы». Историки рассказали, что подпадает под поручение Путина о поиске госсобственности России

      Россияне начали покидать Грузию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше