Четырех выживших в авиакатастрофе Falcon 10 россиян доставили в Кабул

Выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане россиян доставили в Кабул

Четырех членов экипажа Falcon 10, выживших после крушения в Афганистане, доставили в Кабул. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) Забихуллу Муджахида.

«Состояние их здоровья хорошее, им оказана первая помощь», — заявил он.

О крушении самолета Falcon 10 в горах Афганистана стало известно 21 февраля. Воздушное судно выполняло санитарный рейс из Индии в Москву. На борту два пилота, два медицинских работника и два пассажира — предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.