Раскрыты новые данные о пропавших при авиакатастрофе в Афганистане россиянах

РИА Новости: пропавшие при авиакатастрофе в Афганистане россияне не найдены

Двое россиян, пропавших при авиакатастрофе в Афганистане, до сих пор не найдены. Новые данные о пассажирах самолета Falcon 10 раскрыли РИА Новости в экстренных службах.

Уточняется, что двух граждан России, которые находились на борту бизнес-джета, пока обнаружить не удалось.

Ранее радио Hurriyat опубликовало первые кадры с россиянами, выжившими при крушении Falcon 10 в Афганистане. Сейчас все они находятся в селе недалеко от места происшествия.

Направлявшийся в Москву частный самолет разбился на территории Афганистана 21 января. На борту находились шесть человек — два члена экипажа, два медработника и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.