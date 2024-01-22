Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:24, 22 января 2024Путешествия

Раскрыты новые данные о пропавших при авиакатастрофе в Афганистане россиянах

РИА Новости: пропавшие при авиакатастрофе в Афганистане россияне не найдены

Фото: Robin Guess / Shutterstock / Fotodom

Двое россиян, пропавших при авиакатастрофе в Афганистане, до сих пор не найдены. Новые данные о пассажирах самолета Falcon 10 раскрыли РИА Новости в экстренных службах.

Уточняется, что двух граждан России, которые находились на борту бизнес-джета, пока обнаружить не удалось.

Материалы по теме:
Выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и жестами попросил о помощи. Что известно об авиакатастрофе?
Выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и жестами попросил о помощи. Что известно об авиакатастрофе?
Сегодня
В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя
В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя
21 января 2024

Ранее радио Hurriyat опубликовало первые кадры с россиянами, выжившими при крушении Falcon 10 в Афганистане. Сейчас все они находятся в селе недалеко от места происшествия.

Направлявшийся в Москву частный самолет разбился на территории Афганистана 21 января. На борту находились шесть человек — два члена экипажа, два медработника и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появились первые фото выживших в крушении самолета в Афганистане. Один из них смог дойти до деревни и попросить помощи

      Друзья разбогатели на 4,5 миллиона рублей благодаря походу в туалет

      Глава UFC ответил на вопрос о возвращении Макгрегора

      Литва упрекнула Польшу за трату денег на собственную оборону вместо украинской

      Россиянку обвинили в избиении шестилетней падчерицы-инвалида

      Звезда «Слова пацана» собрался поступать на инженера-строителя

      Названы последствия резкого роста золотых резервов России

      Россиянка с температурой под 40 почти семь часов ждала скорую помощь

      Северная Корея заявила о готовности Путина посетить страну в ближайшее время

      Двое российских полицейских за деньги подменили наркотики на муку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше