Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:31, 21 января 2024Путешествия

Пропавший с радаров в Афганистане самолет нашли

Росавиация: пропавший с радаров в Афганистане самолет найден

Кадр: Telegram-канал Shot

Самолет Falcon 10, пропавший с радаров в Афганистане, найден. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

По данным источника, самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. По предварительным данным, из шести человек четверо живы. Судьба еще двоих уточняется.

Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Около 19.30 по московскому времени самолет пропал с радаров. Сообщалось, что он потерпел крушение.

Известно, что на борту находились россияне. Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о выживших при крушении самолета в Афганистане

      Россиянин побывал во Вьетнаме и описал поездку фразой «от туристов тут отвыкли»

      В Москве высота сугробов превысила норму почти в полтора раза

      Слуцкого потребовали лишить депутатского мандата из-за идеи захоронить Ленина

      Рэпер Дрейк потерял сотни тысяч долларов на чемпионском бое UFC

      Вылетевшая с Australian Open 16-летняя россиянка оценила выступление на турнире

      В Израиле признали влияние США на ход операции в Газе

      Российские войска нанесли удар по временной базе иностранных наемников

      Израиль передаст замороженные средства Палестины в Норвегию

      Пропавший с радаров в Афганистане самолет нашли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше