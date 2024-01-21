Пропавший с радаров в Афганистане самолет нашли

Росавиация: пропавший с радаров в Афганистане самолет найден

Самолет Falcon 10, пропавший с радаров в Афганистане, найден. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

По данным источника, самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. По предварительным данным, из шести человек четверо живы. Судьба еще двоих уточняется.

Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Около 19.30 по московскому времени самолет пропал с радаров. Сообщалось, что он потерпел крушение.

Известно, что на борту находились россияне. Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.