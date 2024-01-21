В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя

Самолет Falcon мог разбиться в Афганистане из-за отказа двух двигателей

Направлявшийся в Москву частный самолет разбился на территории Афганистана. На его борту находились как минимум двое пассажиров с гражданством России.

Речь идет о самолете Falcon 10B, который направлялся в Москву из Индии. Сообщается, что всего на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

Следственный комитет России возбудил дело о крушении самолета. Расследование ведется по части 3 статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Крушение произошло из-за отказа двух двигателей

Оперативные службы раскрыли возможную причину крушения частного самолета Falcon 10B в Афганистане. По их данным, крушение самолета произошло из-за технической неисправности — отказа двух двигателей.

Фото: aappp / Shutterstock / Fotodom

По данным агентства Aamaj News, воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан. Уточняется, что представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) уже отправили в регион группу для расследования произошедшего.

В сети появились кадры с предположительного места крушения самолета. На них видно, как над горной вершиной подымается столб дыма.

За полчаса до трагедии у самолета могло кончиться топливо

Telegram-канал Shot рассказывает об обстановке на борту за полчаса до крушения. По данным канала, за 25 минут до пропажи с радаров экипаж Falcon сообщил о заканчивающемся запасе топлива. Тогда было принято решение совершить посадку в Таджикистане на аэродроме Куляб.

Фото: Princess_Anmitsu / Unsplash

Также канал сообщает, что двигатели самолета отказали с разницей во времени в 10 минут. Первый двигатель отказал в 19:19 по местному времени, второй — в 19:29. Самолет пропал с радаров через минуту, в 57 километрах от аэропорта Куляб.

Росавиация подтвердила, что самолет зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. По данным ведомства, самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Shot уточняет, что руководителем ООО является Екатерина Агапова, а сама компания зарегистрирована в подмосковных Люберцах.