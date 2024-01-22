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09:38, 22 января 2024Путешествия

Появились первые кадры с выжившими после авиакатастрофы в Афганистане

Mash: за выжившими в авиакатастрофе в Афганистане вылетел российский вертолет

Четверо выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане находятся в селе недалеко от места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, в котором также появились первые кадры с россиянами.

По данным канала, Shot, на видео — пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов. На лицах людей видны раны и следы обморожения. По предварительной информации, они не получили серьезных травм. Состояние медика Игоря Сывороткина тоже остается удовлетворительным.

Как сообщает Mash, за пострадавшими в авиакатастрофе вылетел российский вертолет. Врачи доставят людей в Кабул, где им окажут помощь, а затем четверых россиян перевезут в Москву.

Бизнес-джет Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана вечером 21 января. Самолет следовал из Гая (Индия) в Москву с дозаправкой в Ташкенте. На борту находились шесть человек: два пилота, два медработника и супружеская пара. Женщине, которую должны были доставить в московскую больницу, и ее мужу, предварительно, не удалось выжить.

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      Мария Борисова
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