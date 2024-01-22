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07:26, 22 января 2024Мир

Выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и жестами попросил о помощи. Что известно об авиакатастрофе?

AI: выживший при падении Falcon 10 в Афганистане попросил помощи у жителей села
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Sayed Mominzadah / Xinhua / Global Look Press

Один из выживших при крушении бизнес-джета Falcon 10 на северо-востоке Афганистана смог добраться до села и жестами попросить помощи у местных жителей. Об этом информирует телеканал Afghanistan International.

Как уточнили журналисты, выжившему удалось добраться до села Педу района Коф Аб на севере провинции Бадахшан и попросить помощи с помощью языка жестов.

Телеканал также сообщил, что воздушное судно потерпело крушение в отдаленном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции.

Направлявшийся в Москву самолет разбился на территории Афганистана

В воскресенье, 21 января, направлявшийся в Москву пассажирский самолет разбился в Афганистане. Как проинформировало агентство Aamaj News, воздушное судно врезалось в гору. В свою очередь, оперативные службы сообщили ТАСС, что крушение самолета произошло из-за технической неисправности — отказа двух двигателей. Воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан.

Как позже выяснилось, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

На борту Falcon 10 находились граждане России

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на борту бизнес-джета находились четыре члена экипажа и два пассажира — семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Россияне отдыхали в Таиланде с середины декабря прошлого года.

Как сообщалось, именно там женщина сильно заболела и проходила лечение в одной из клиник Паттайи. Позже ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и решили перевезти на лечение в Россию.

Позже стало известно, что Анатолий Евсюков был предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году бизнесмен был награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а через три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

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Источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщили, что выжить удалось сопровождающим пару медикам и экипажу самолета. Один из тех, кому удалось спастись, смог добраться до близлежащего села. Он и попросил местных жителей о помощи с помощью языка жестов.

Выживших при крушении самолета в Афганистане передали «Талибану»

Выживших при крушении самолета в Афганистане передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Передачу выживших подтвердил пресс-секретарь губернатора «Талибана» в Бадахшане Забихулла Амири. Также отмечалось, что участникам авиакатастрофы оказывают необходимую помощь.

Пилот объяснил спасение находящихся на борту рухнувшего самолета

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что находившимся на борту рухнувшего в Афганистане частного самолета удалось выжить благодаря профессиональным действиям экипажа.

Это связано с тем, что экипаж до последнего боролся за свою жизнь, жизнь самолета и пассажиров. Удар был не такой фатальный в гору или куда-то там, а был какой-то скользящий, но безопасной посадки не получилось

Юрий СытникЗаслуженный пилот России

По словам Сытника, само судно, которое потерпело крушение, достаточно надежное и безопасное для полетов. Если пассажиры остались живы, комиссии будет проще выяснить истинную причину этой катастрофы, резюмировал пилот.

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      Марина Совина
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