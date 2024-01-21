Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:20, 21 января 2024Путешествия

Выживших при крушении самолета в Афганистане передали «Талибану»

Mash: выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане передали «Талибану»
Провинции Бадахшан

Провинции Бадахшан. Фото: Ahmad / Globallookpress.com

Выживших при крушении самолета в Афганистане передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). О судьбе пассажиров лайнера Falcon 10 стало известно Telegram-каналу Mash.

Передачу выживших движению подтвердил пресс-секретарь губернатора «Талибана» в Бадахшане Забихулла Амири. Отмечается, что участникам авиакатастрофы оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что один из выживших после крушения лайнера Falcon 10 смог самостоятельно добраться до села в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан. Он попросил местных жителей о помощи с помощью языка жестов.

Известно, что после падения воздушного судна остались в живых четверо пассажиров — медицинский персонал и экипаж самолета. Женщине, которую должны были доставить в московскую больницу из Индии, и ее супругу не удалось выжить.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР объявили 22 января днем траура после обстрела рынка со стороны ВСУ

      Семак заявил о нехватке российских футболистов в «Зените»

      Выживших при крушении самолета в Афганистане передали «Талибану»

      Израиль отказался прекратить бои в Газе в обмен на освобождение заложников

      В Совфеде оценили идею Киева о ядерном разоружении России

      В Европарламенте раскритиковали реакцию Запада на обстрел ВСУ Донецка

      «Спартак» потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах КХЛ

      Драка на ножах из-за девушки в хиджабе в российском городе попала на видео

      В США призвали Израиль сконцентрироваться на борьбе с лидерами ХАМАС

      Российский полковник высказался о возможностях Украины без новой мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше