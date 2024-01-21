Выживших при крушении самолета в Афганистане передали «Талибану»

Mash: выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане передали «Талибану»

Выживших при крушении самолета в Афганистане передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). О судьбе пассажиров лайнера Falcon 10 стало известно Telegram-каналу Mash.

Передачу выживших движению подтвердил пресс-секретарь губернатора «Талибана» в Бадахшане Забихулла Амири. Отмечается, что участникам авиакатастрофы оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что один из выживших после крушения лайнера Falcon 10 смог самостоятельно добраться до села в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан. Он попросил местных жителей о помощи с помощью языка жестов.

Известно, что после падения воздушного судна остались в живых четверо пассажиров — медицинский персонал и экипаж самолета. Женщине, которую должны были доставить в московскую больницу из Индии, и ее супругу не удалось выжить.