Разбившийся в Афганистане российский бизнесмен был участником смертельного ДТП

Разбившийся на Falcon 10 бизнесмен Евсюков был участником смертельного ДТП

Волгодонский бизнесмен Анатолий Евсюков, разбившийся в Афганистане на самолете Falcon 10, был участником смертельного ДТП. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером 9 января 2006 года на 60-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Водитель автомобиля ВАЗ-21 093 сбил двух мужчин 1952 и 1958 годов рождения. В это же время по трассе за рулем Mersedes Е200 ехал Евсюков. Не справившись с управлением, он наехал на этих же пешеходов. Из-за полученных травм один из мужчин скончался в больнице, второй пешеход получил перелом голени.

Анатолий Евсюков был предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году российский бизнесмен был награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а через три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

21 января стало известно, что направлявшийся в Москву индийский самолет Falcon 10 разбился на территории Афганистана. Причиной крушения лайнера стала техническая неисправность — во время полета отказали два двигателя. Воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан.

Выживших после авиакатастрофы передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Уточняется, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.