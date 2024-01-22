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11:40, 22 января 2024Путешествия

Появились первые фото выживших в крушении самолета в Афганистане. Один из них смог дойти до деревни и попросить помощи

Hurriyet News опубликовал фото россиян, выживших при крушении в Афганистане

Фото: Unsplash

Афганское радио Hurriyat News опубликовало первые фото с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в провинции Бадахшан россиянами.

Всего в кадре трое человек — пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов. На их лицах видны раны и следы обморожения. По предварительной информации, мужчины не получили серьезных травм. На фото нет второго врача — Игоря Сывороткина, однако утверждается, что его состояние тоже остается удовлетворительным.

По информации источника Hurriyat, воздушное судно было обнаружено спасательной командой ВВС Афганистана в «очень холодной, отдаленной, гористой местности с большим количеством снега». Спасенных россиян утром 22 января доставили в Кабул для оказания первой помощи.

Выживший при крушении самолета в Афганистане дошел до деревни и жестами попросил о помощи

Один из выживших в авиакатастрофе россиян смог самостоятельно добраться до населенного пункта и жестами попросить местных жителей о помощи.

Деревня, куда попал выживший, находится в области Коф Аб на севере провинции Бадахшан. Воздушное судно потерпело крушение в отдаленном районе, расположенном в нескольких часах езды от административного центра провинции.

Кадр: Telegram-канал Shot

О том, кто именно из четверых выживших россиян отправился за помощью, не сообщается. При этом известно, что после крушения самолета медработник Игорь Сывороткин смог связаться по телефону со своими родными. Его первого эвакуировали в ближайший город.

Falcon 10 разбился в горной местности Афганистана утром 21 января

В воскресенье, 21 января, направлявшийся в Москву самолет разбился в Афганистане. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.

Как передавало агентство Aamaj News, лайнер врезался в гору в районе Зебак провинции Бадахшан. По данным оперативных служб, крушение джета произошло из-за технической неисправности — отказа двух двигателей.

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На борту находились шесть человек: два пилота, два медработника и супружеская пара — Анна и Анатолий Евсюковы. Супругам выжить не удалось.

Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря 2023 года. Именно там женщина сильно заболела и проходила лечение в одной из клиник Паттайи. В результате было принято решение подключить Анну к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и госпитализировать в Россию. Самолет Falcon 10 был заказан для транспортировки.

В РФ супруги проживали в городе Волгодонске. Анатолий Евсюков являлся предпринимателем и основателем Волгодонских рынков.

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      Варвара Кошечкина
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