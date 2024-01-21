Появились подробности о выжившем при крушении российского самолета в Афганистане

Mash: выжившим при крушении джета в Афганистане оказался медработник Сывороткин

Одним из тех, кто выжил при крушении джета Falcon 10 в Афганистане, оказался медработник Игорь Сывороткин. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Мать выжившего медика рассказала, что после крушения самолета он сам позвонил родственникам. В свою очередь, жена Сывороткина, с которой он живет в Дмитрове, подтвердила факт поездки мужчины в командировку в Паттайю за пациенткой, которую и перевозили джетом.

Как сообщили «Ленте.ру» источники в правоохранительных органах, выжившего Сывороткина уже эвакуировали в ближайший город. Остальных пока доставляют в близлежащие населенные пункты для оказания медицинской помощи. Эвакуация тех, кто не выжил, предполагается утром.

Российский самолет, направлявшийся из Индии в Москву, упал в Афганистане в воскресенье, 21 января. На его борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Предварительно, причиной крушения стал отказ двух двигателей. Джет выполнял медицинский рейс — на его борту была россиянка в тяжелом состоянии и муж, который оплатил рейс и сопровождал супругу.

При крушении джета четыре человека выжили, еще двух не удалось спасти. Несовместимые с жизнью травмы получили женщина, которую везли в московскую больницу, и ее муж. В живых остались сопровождающие пару медики и экипаж самолета. Выжившим удалось выйти на связь.