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12:34, 21 января 2024Мир

Упавший в Афганистане российский самолет выполнял медицинский рейс

Самолет, разбившийся в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс в Москву

Фото: Unsplash

Российский самолет Falcon 10B, который потерпел крушение в Афганистане, выполнял частный медицинский рейс. Такие подробности о воздушном судне сообщил источник РИА Новости.

«Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, пациентку на борту частного самолета сопровождал муж, который и оплатил выполнение рейса. Помимо семейной пары, на борту находилась бригада медиков и экипаж.

Российский самолет, направлявшийся из Индии в Москву, упал в Афганистане в воскресенье, 21 января. На его борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Они получили несовместимые с жизнью травмы. Предварительно, причиной крушения стал отказ двух двигателей.

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      Анастасия Шейкина
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