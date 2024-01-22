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17:07, 22 января 2024Путешествия

Раскрыта причина выживания пилотов разбившегося Falcon 10

Shot: пилоты Falcon 10 выжили благодаря тому, что задрали нос самолета

Кадр: Telegram-канал SHOT

Пилоты Falcon 10, разбившегося в Афганистане, выжили благодаря тому, что перед крушением подняли нос самолета. Причину, посему выжили летчики, раскрыли авиаэксперты в беседе с Telegram-каналом Shot.

Эксперты уточнили, что после отказа второго двигателя бизнес-джет мог находиться в воздухе около 20-25 минут и пролететь приблизительно 150 километров. Однако пилоты, запросив посадку в международном аэропорту Таджикистана Куляб, все равно пытались найти в горах подходящую для приземления поверхность.

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По данным источника, перед крушением пилоты задрали носовую часть самолета на 15-20 градусов, чтобы смягчить удар, который в итоге пришелся на середину фюзеляжа и пассажирский салон. Если бы они не сделали этого, Falcon 10 врезался бы носом в землю, в результате чего все находившиеся на борту пассажиры лишились бы жизни, добавили авиаэксперты.

Ранее отец летчика Аркадия Грачева, посадившего Falcon 10 в Афганистане, назвал случившееся подвигом. Кроме того, он признался, что сомневался в том, что сыну удалось спастись.

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      Алина Черненко
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