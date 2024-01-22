Отец посадившего Falcon 10 в Афганистане пилота назвал случившееся подвигом

Отец посадившего Falcon 10 в Афганистане летчика назвал его пилотом от бога

Отец летчика Аркадия Грачева, посадившего Falcon 10 в Афганистане, назвал случившееся подвигом. Подробности происшествия он раскрыл в беседе с «Известиями».

Мужчина также назвал сына пилотом от бога и рассказал, что ранее тот перевозил тяжелобольных со всего мира: из Египта, Армении, Казахстана. Кроме того, отец Грачева признался, что, когда он узнал о крушении самолета, был уверен, что сыну спастись не удалось, поскольку шанс выжить при такой аварии в горах минимален.

Когда позже родителю пилота сообщили, что Аркадий жив, он не мог в это поверить. «Как возможно посадить самолет в горах ночью, в снегу! Как это возможно!» — поразился отец Грачева.

Он добавил, что все выжившие в авиакатастрофе россияне сейчас находятся в посольстве России в Кабуле, а МЧС РФ готовит вертолет, чтобы перевезти их на родину.

Ранее афганское радио Hurriyat опубликовало первые фото с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане россиянами. На лицах пострадавших видны раны и следы обморожения.

