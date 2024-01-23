Пилот разбившегося в Афганистане самолета оказался под угрозой тюрьмы

Mash: пилот разбившегося в Афганистане Falcon 10 оказался под угрозой тюрьмы

Пилот бизнесджета Falcon 10, упавшего в Афганистане, Аркадий Грачев оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, компания «Атлетик групп», на балансе которой состоит разбившийся самолет, принадлежит жене пилота Екатерине Агаповой. При этом организация не имела лицензии на пассажирские перевозки и никогда не осуществляла их. Для легализации перелетов авиаторы пользовались ООО «Джет аэро», которым владеют сам Грачев и второй пилот Дмитрий Беляков.

По одной из версий, Falcon 10 разбился из-за неверного расчета топлива во время дозаправки в Индии. Сообщалось, что пилоты имели минимальный налет на воздушных судах этого типа. Как пишет Mash, ситуацию могли осложнить метель и сильный ветер, из-за которых борт, предположительно, отклонился от курса и попал в воздушное пространство Афганистана.

«Основываясь в том числе и на этих данных, правоохранители возбудили дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"», — сказано в публикации. Максимальный срок, который может грозить по этой статье, — 10 лет.

Ранее сообщалось, что экипаж Falcon 10 выжил благодаря тому, что перед крушением летчики подняли нос самолета. По данным авиаэкспертов, так удар пришелся на середину фюзеляжа и пассажирский салон, в противном случае самолет врезался бы носом в землю.