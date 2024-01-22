Двое пассажиров упавшего в Афганистане самолета погибли

РИА Новости: двое пассажиров упавшего в Афганистане Falcon 10 погибли

Двое россиян, которые находились на борту упавшего в Афганистане самолета Falcon 10, погибли. Эту информацию РИА Новости подтвердил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Другой собеседник агентства уточнил, что во вторник, 23 января, из Кабула за телами погибших пассажиров отправят спецборт.

О крушении самолета Falcon 10 стало известно 21 января. Лайнер выполнял санитарный рейс из Индии в Москву и разбился в горах Афганистана. Причиной крушения стала техническая неисправность — во время полета отказали два двигателя. На борту были два пилота, два медицинских работника и два пассажира — предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.

Ранее сообщалось, что четверых членов экипажа, которые выжили в авиакатастрофе, доставили в Кабул. Там они проходят обследование в военном госпитале. В дальнейшем будет решаться вопрос их отправки в Москву.