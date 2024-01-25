Больше миллиона долларов украли из упавшего в Афганистане российского самолета. Первыми на месте крушения были талибы

Из рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами пропали 1,2 млн долларов

Из потерпевшего крушение в Афганистане российского самолета Falcon 10 украли 1,2 миллиона долларов (106 миллионов рублей), пишет местное издание Hasht e Subh. По их данным, первой к разбившемуся самолету прибыла группа людей, предварительно, связанных с начальником штаба вооруженных сил талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) Кари Фасихуддином Фитратом.

Губернатор талибов в Бадахшане Мухаммад Аюб Халид, узнав о случившемся, назначил комиссию по расследованию грабежа. Ею руководит глава разведки талибов этой провинции.

Отец выжившего пилота назвал эту информацию фейком

Отец одного из выживших пилотов Falcon 10 Юрий Грачев назвал фейком сообщение о краже 1,2 миллиона долларов с авиасудна.

Я считаю, что это какой-то фейк. Это точно не деньги пилотов, значит, их вез предприниматель, допустим. Но зачем везти из Таиланда миллион? Вопросов больше, чем ответов Юрий Грачев отец одного из выживших пилотов Falcon 10

Он предположил, что информацию о деньгах в самолете мог распространить журналистам сын предпринимателей Анатолия и Анны Евсюковых, находившихся на борту. По мнению Грачева, представители СМИ сами «перекрутили», что если у предпринимателей с собой были деньги, значит, их нашли и украли.

Крушение не пережила супружеская пара предпринимателей, все члены экипажа смогли спастись

О крушении самолета в провинции Бадахшан стало известно 21 января. Лайнер выполнял санитарный рейс из Индии в Москву и разбился в горах. Falcon 10 упал в результате технической неисправности — во время полета отказали два двигателя.

На борту находились два пилота, два медицинских работника и два пассажира — предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов подтвердил, что два пассажира не пережили крушения.

Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря прошлого года. Там Евсюкова сильно заболела и проходила лечение в одной из местных клиник. В какой-то момент Анну подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и решили перевезти в Россию. Самолет был заказан для ее транспортировки.

Изначально сообщалось, что четверо выживших при крушении Falcon 10 — пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медики Павел Попов и Игорь Сывороткин — не получили серьезных травм. Но позже стало известно, что у Белякова диагностировали сотрясение мозга и обморожение обеих ног второй степени. Второй пилот Аркадий Грачев также получил сотрясение мозга и обморожение правой ноги. Самолет потерпел крушение в «очень холодной, отдаленной гористой местности с большим количеством снега».

Пострадавших доставили в Кабул, где оказали необходимую помощь. На данный момент решается вопрос об их отправке в Россию.