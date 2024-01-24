Стало известно о невозможности вывезти пилота Falcon 10 из Афганистана

Пилота разбившегося в Афганистане Falcon 10 не смогли перевезти в Москву

Пилота Дмитрия Белякова, который был на борту разбившегося Falcon 10, пока не смогли доставить в Москву. О невозможности вывезти россиянина из Афганистана стало известно MK.RU.

По данным издания, у Белякова диагностировали сотрясение мозга и обморожение обеих ног второй степени. Есть опасения, что у летчика может начаться некроз (разрушение) тканей. Перевезти Белякова можно только на носилках, но самолеты, летающие в Россию из Кабула, для этого не приспособлены.

Как пишет портал, к доставке пилота на родину нужно подключить санавиацию и ресурсы Минздрава РФ. «Пока все попытки сделать это не увенчались успехом: санитарный рейс не организован из-за отсутствия средств», — сказано в публикации.

Уточняется, что второй пилот Аркадий Грачев также получил сотрясение мозга и обморожение правой ноги. Обоих россиян лечат в военном госпитале. Оба медика, пострадавшие при крушении лайнера, чувствуют себя лучше и находятся в российском посольстве в Кабуле.

О падении бизнесджета Falcon 10 в горах Афганистана стало известно 21 января. Двое из шестерых людей на борту — супруги Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. Следственный комитет России назвал приоритетной причиной катастрофы отказ обоих двигателей.