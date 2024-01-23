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15:55, 23 января 2024Силовые структуры

Названа причина крушения самолета с россиянами в Афганистане

СКР: отказ двигателей стал причиной крушения российского самолета в Афганистане

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Отказ двигателей является приоритетной версией крушения в Афганистане самолета Falcon 10 с россиянами на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В настоящее время следователи проводят обыски и изымают имеющие значение документы. В ведомстве подтвердили спасение двух пилотов и двух медработников, им оказывается помощь. Принимаются меры для их транспортировки в Москву.

В результате авиакатастрофы не выжили двое пассажиров 1958 и 1959 годов рождения.

23 января сообщалось, что пилоту самолета Аркадию Грачеву грозит уголовная ответственность за авиапроисшествие. Компания «Атлетик групп», на балансе которой состоит разбившийся борт, не имела лицензии на пассажирские перевозки и никогда не осуществляла их. Для легализации перелетов авиаторы пользовались ООО «Джет аэро», которым владеют сам Грачев и второй пилот Дмитрий Беляков.

Катастрофа произошла 20 января во время полета самолета из Таиланда в Москву.

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      Любовь Ширижик
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