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09:33, 26 января 2024Путешествия

Пилот упавшего в Афганистане самолета ответил на сообщения о миллионе долларов

Пилот Грачев заявил, что на рухнувшем Falcon-10 не было миллиона долларов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На разбившемся самолете Falcon-10 в Афганистане не было денег. Об этом рассказал пилот Аркадий Грачев, выживший после авиакатастрофы, пишет РИА Новости.

Он опроверг информацию о том, что в самолете было около 1,2 миллиона долларов. «Нет, денег там не было, это личные деньги. Просто немножко специфика афганского народа, что они пришли помогать, надо как-то было отблагодарить», — сообщил пилот.

По словам Грачева, некоторые выжившие после падения самолета были не в силах идти, из-за чего афганцы «просто тащили их волоком». После этого пассажиры дали им небольшие деньги в качестве благодарности.

Ранее пилот, выживший в катастрофе в Афганистане, также рассказал, что стало причиной падения самолета Falcon 10. По словам Грачева, самолет разбился из-за технических проблем. Он добавил, что его вместе с остальными выжившими вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Falcon 10 разбился 21 января в горах провинции Бадахшан. Утверждалось, что это был медицинский рейс до Москвы из таиландской Паттайи. Четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. Приоритетной версией произошедшего Следственный комитет России считает отказ обоих двигателей.

Позднее выживших после авиакатастрофы передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Им оказали необходимую медицинскую помощь.

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