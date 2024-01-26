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09:36, 26 января 2024Путешествия

Пилот разбившегося в Афганистане самолета раскрыл отношение местных к экипажу

Пилот Грачев: жители Афганистана воспринимали нас как братьев

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Жители Афганистана воспринимали членов экипажа разбившегося в стране самолета как братьев. Отношение местных раскрыл пилот Falcon 10 Аркадий Грачев, его слова приводит Ura.ru.

Летчик отметил, что афганцы воспринимали россиян как братьев. «Специфика афганского народа в том, что они пошли помогать, — добавил он. — В деревне не было равнодушных людей».

По словам Грачева, когда он и другие члены экипажа лежали в больнице, к ним каждые пять минут приходили делегации и интересовались их здоровьем.

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Ранее Грачев рассказал, что стало причиной падения Falcon 10. Он сообщил, что самолет разбился из-за технических проблем.

Воздушное судно Falcon 10 разбилось в горах провинции Бадахшан 21 января. Частный борт выполнял медицинский эвакуационный рейс из тайской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.

Четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — предприниматели Анна и Анатолий Евсюковы — не выжили. Главной версией случившегося Следственный комитет России считает отказ обоих двигателей.

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      Фариза Бацазова
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