Обмороженного россиянина нашли в лесу возле кладбища

В Златоусте нашли обмороженного мужчину без сознания в лесу возле кладбища

В Златоусте Челябинской области двое мотоциклистов нашли в лесу около кладбища обмороженного мужчину без сознания. Об этом сообщает поисково-спасательная служба российского региона во «ВКонтакте».

По предварительным данным, двое россиян решили провести тренировку на мотоциклах в лесу возле СНТ «Медик-2». Во время одного из заездов они случайно наткнулись на мужчину, который лежал в снегу.

Жители Златоуста сразу вызвали бригаду медиков, кроме того, они развели костер и попытались согреть пострадавшего. Скорой помощи потребовалось привлечь к операции спасателей, поскольку их автомобиль не смог проехать по лесному бездорожью.

Замерзшего россиянина эвакуировали на снегоходе сотрудники поисково-спасательной службы. После осмотра и оказания первой помощи его в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае четырехлетняя девочка попала в больницу после прогулки по лесу. Врачи диагностировали у ребенка обморожение первой степени. С матерью девочки провели беседу.