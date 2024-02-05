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11:11, 5 февраля 2024Россия

Обмороженного россиянина нашли в лесу возле кладбища

В Златоусте нашли обмороженного мужчину без сознания в лесу возле кладбища

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Златоусте Челябинской области двое мотоциклистов нашли в лесу около кладбища обмороженного мужчину без сознания. Об этом сообщает поисково-спасательная служба российского региона во «ВКонтакте».

По предварительным данным, двое россиян решили провести тренировку на мотоциклах в лесу возле СНТ «Медик-2». Во время одного из заездов они случайно наткнулись на мужчину, который лежал в снегу.

Жители Златоуста сразу вызвали бригаду медиков, кроме того, они развели костер и попытались согреть пострадавшего. Скорой помощи потребовалось привлечь к операции спасателей, поскольку их автомобиль не смог проехать по лесному бездорожью.

Замерзшего россиянина эвакуировали на снегоходе сотрудники поисково-спасательной службы. После осмотра и оказания первой помощи его в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае четырехлетняя девочка попала в больницу после прогулки по лесу. Врачи диагностировали у ребенка обморожение первой степени. С матерью девочки провели беседу.

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      Анна Щербакова
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