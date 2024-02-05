В Госдуме отреагировали на планы ЕС ограничить перемещение российских дипломатов

Депутат Чепа: Россия ответит на ограничение Евросоюзом перемещения дипломатов

Если Евросоюз (ЕС) ограничит перемещение российских дипломатов в 13-м пакете санкций, Россия несомненно будет отвечать, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отреагировал на планы объединения в беседе с «Лентой.ру».

По мнению депутата, ответить зеркально в данном случае будет сложно, однако в случае принятия ограничений, российская сторона что-нибудь придумает.

Куда катится мир. Такие меры вредят отношениям между странами, усугубляют сегодняшнюю ситуацию и мешают решению очень многих вопросов, которые существуют во внешней политике. Если Запад идет на это сознательно, это значит отсутствие всяческого желания видеть или стремиться к каким-то позитивным изменениям Алексей Чепа депутат Госдумы

«Это не то, к чему стремился Запад, создавая этот пакет. Они уже пытаются хоть в чем-то ущипнуть, при этом понимая, что эффект от этого будет незначительный. Самая главная их задача была — разрушить напрочь нашу экономику и заставить общество отвернуться от власти, а произошло обратное, произошла консолидация общества и усиление экономики. Тем не менее, они совершают глупости, которые будут вредить в том числе и каким-то их задачам и текущим внешнеполитическим вопросам. Смешно иногда слушать вот такие вещи», — высказался парламентарий.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе предлагают ограничить в 13-м пакете санкций перемещение российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

