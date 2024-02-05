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10:40, 5 февраля 2024Мир

В ЕС назвали символическим готовящийся 13-й пакет санкций против России

Politico: готовящийся 13-й пакет санкций ЕС против России будет символическим

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Готовящийся 13-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России будет по большей части символическим. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Пакет санкций в основном будет включать новые списки и запрет большему числу компаний на экспорт товаров двойного назначения», — заявили газете два дипломата.

По словам одного из источников издания, сроки слишком короткие для чего-то большего, и было бы лучше вовремя передать новый пакет ограничений и подчеркнуть недавние меры, принятые ЕС для поддержки Украины.

Отмечается, что среди предложений называется ограничение перемещений дипломатов России только страной, в которой они аккредитованы.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки ЕС ввести 13-й пакет санкций против России. Он добавил, что странам объединения необходимо осознать, что политика санкций против России полностью провалилась.

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      Семен Александров
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