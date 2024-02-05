Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о самой странной просьбе за миллионы рублей

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Звезда OnlyFans, известная американская боксерша Пейдж Ванзант рассказала о самой странной просьбе подписчика, за выполнение которой ей предложили несколько миллионов рублей. Подробности она раскрыла в подкасте, доступном на YouTube.

Модель рассказала, что один мужчина написал ей в OnlyFans и предложил 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей) за то, чтобы она сделала стрижку боб. «Он хотел, чтобы я отправила срезанные волосы ему по почте», — добавила она.

Ванзант призналась, что испугалась того, что мужчина может «наложить проклятие» на нее. По этой причине модель отказалась от предложения. «Но это не значит, что я верю в проклятья», — отметила она. Девушка также добавила, что она приложила много усилий, чтобы отрастить волосы, поэтому в любом случае не стала бы принимать такое предложение.

Ранее другая модель OnlyFans Си-Джей Спаркс также рассказала о самой необычной просьбе подписчика. По словам Спаркс, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного. Почему главком ВСУ до сих пор остается на посту?

      Космический самолет Dream Chaser прошел первые испытания

      Появились подробности операции по уничтожения Ил-76 комплексом Patriot

      В Брянской области уничтожен пятый за ночь беспилотник ВСУ

      ЕК отказалась добавлять новые запреты на импорт из РФ в пакет санкций

      Пушилин оценил способность Зеленского отодвинуть Залужного

      Зеленского предупредили о скором лишении части полномочий

      Звезда OnlyFans рассказала о самой странной просьбе за миллионы рублей

      Стала известна судьба пропавшего с радаров вертолета МЧС

      В США заявили об отдавших инициативу России ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше