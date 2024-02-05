Звезда OnlyFans рассказала о самой странной просьбе за миллионы рублей

Звезда OnlyFans, известная американская боксерша Пейдж Ванзант рассказала о самой странной просьбе подписчика, за выполнение которой ей предложили несколько миллионов рублей. Подробности она раскрыла в подкасте, доступном на YouTube.

Модель рассказала, что один мужчина написал ей в OnlyFans и предложил 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей) за то, чтобы она сделала стрижку боб. «Он хотел, чтобы я отправила срезанные волосы ему по почте», — добавила она.

Ванзант призналась, что испугалась того, что мужчина может «наложить проклятие» на нее. По этой причине модель отказалась от предложения. «Но это не значит, что я верю в проклятья», — отметила она. Девушка также добавила, что она приложила много усилий, чтобы отрастить волосы, поэтому в любом случае не стала бы принимать такое предложение.

Ранее другая модель OnlyFans Си-Джей Спаркс также рассказала о самой необычной просьбе подписчика. По словам Спаркс, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.