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09:13, 15 января 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о самой необычной просьбе подписчика

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Си-Джей Спаркс (CJ Sparks) вспомнила о самой необычной просьбе подписчика. О запросе фаната она рассказала в подкасте Inside OnlyFans, ролик доступен на YouTube.

По словам Спаркс, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.

Ранее Спаркс заявила, что однажды подписчик на платформе OnlyFans попросил ее сесть на чизбургер. Она описала выполнение этого запроса словами «ты садишься, а вся начинка вылетает». Перед этим тот же подписчик хотел, чтобы она раздавила для него своим телом торт.

До этого Спаркс пожаловалась на то, что из-за карьеры на OnlyFans ей сложно строить отношения с мужчинами. По словам модели, она часто встречает парней, которые не хотят заводить с ней роман из-за ее работы.

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      Олег Давыдов
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