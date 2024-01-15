Звезда OnlyFans рассказала о самой необычной просьбе подписчика

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Си-Джей Спаркс (CJ Sparks) вспомнила о самой необычной просьбе подписчика. О запросе фаната она рассказала в подкасте Inside OnlyFans, ролик доступен на YouTube.

По словам Спаркс, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть. Как уточнила модель, подписчик хотел, чтобы она выкладывала на платформе фото и видео, где запечатлена с животом.

Ранее Спаркс заявила, что однажды подписчик на платформе OnlyFans попросил ее сесть на чизбургер. Она описала выполнение этого запроса словами «ты садишься, а вся начинка вылетает». Перед этим тот же подписчик хотел, чтобы она раздавила для него своим телом торт.

До этого Спаркс пожаловалась на то, что из-за карьеры на OnlyFans ей сложно строить отношения с мужчинами. По словам модели, она часто встречает парней, которые не хотят заводить с ней роман из-за ее работы.