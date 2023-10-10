Звезда OnlyFans рассказала о необычной просьбе подписчика

Модель OnlyFans Си-Джей Спаркс заявила, что однажды подписчик на этой платформе попросил, чтобы она села на чизбургер. О необычном запросе она рассказала в подкасте Inside OnlyFans, ролик доступен на YouTube.

«Во время карантина мне доводилось садиться на чизбургеры для одного парня. (...) Он хотел, чтобы я их раздавила», — поделилась Спаркс. Она описала выполнение этого запроса словами «ты садишься, а вся начинка вылетает». При этом, по словам звезды OnlyFans, ранее тот же подписчик хотел, чтобы она раздавила для него своим телом торт.

Ранее Спаркс пожаловалась на то, что из-за карьеры на OnlyFans ей сложно строить отношения с мужчинами. По словам модели, она часто встречает парней, которые не хотят заводить с ней роман из-за ее работы.

Перед этим звезда OnlyFans Кристина Лав назвала преимущество работы в индустрии контента для взрослых. По словам девушки, такая деятельность помогла ей открыть себя с новой стороны и научиться проявлять свою сексуальность.