Модель OnlyFans пожаловалась на трудности в отношениях с мужчинами

Модель OnlyFans Си-Джей Спаркс (CJ Sparks) раскрыла главную сложность работы. В подкасте Inside OnlyFans она пожаловалась на то, что ей трудно простроить отношения с мужчинами из-за карьеры.

Спаркс рассказала, что у людей много предрассудков на ее счет из-за того, что она публикует контент для OnlyFans. «Я потратила много времени на то, чтобы убедить всех в том, что я не плохой человек», — отметила она.

По словам модели OnlyFans, она часто встречает парней, которые не хотят вступать в отношения с ней из-за ее работы. «Мне приходится отпускать этих людей и двигаться дальше. Очень сложно не принимать это на свой счет», — призналась она. Спаркс добавила, что с возрастом ей становится легче переживать эту проблему.

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