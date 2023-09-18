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11:53, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Модель OnlyFans пожаловалась на трудности в отношениях с мужчинами

Фото: @cjsparxx

Модель OnlyFans Си-Джей Спаркс (CJ Sparks) раскрыла главную сложность работы. В подкасте Inside OnlyFans она пожаловалась на то, что ей трудно простроить отношения с мужчинами из-за карьеры.

Спаркс рассказала, что у людей много предрассудков на ее счет из-за того, что она публикует контент для OnlyFans. «Я потратила много времени на то, чтобы убедить всех в том, что я не плохой человек», — отметила она.

По словам модели OnlyFans, она часто встречает парней, которые не хотят вступать в отношения с ней из-за ее работы. «Мне приходится отпускать этих людей и двигаться дальше. Очень сложно не принимать это на свой счет», — призналась она. Спаркс добавила, что с возрастом ей становится легче переживать эту проблему.

Ранее популярная порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, раскрыла свой доход. Она заявила, что за пять лет работы в сфере контента для взрослых заработала пять миллионов долларов (примерно 480 миллионов рублей).

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    Олег Давыдов
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