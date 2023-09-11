Модель OnlyFans назвала преимущество карьеры

Модель OnlyFans Кристина Лав назвала преимущество карьеры. В подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, она рассказала, что работа в индустрии контента для взрослых помогла ей открыть себя с новой стороны и научиться проявлять свою сексуальность.

Лав отметила, что начала работать на OnlyFans около девяти месяцев назад. «Но я считаю свою работу на платформе большим успехом, большим увлекательным путешествием. OnlyFans действительно открыл меня с новой стороны — как человека, который позволяет своей сексуальной энергии выйти наружу», — сказала она.

Ранее звезда OnlyFans из Бразилии Виктория Аддад назвала недостаток своей работы. Она заявила, что ей сложно заниматься сексом ради удовольствия, так как чаще всего она делает это ради съемок.

До этого бывшая модель OnlyFans из США, зарабатывавшая по 20 тысяч долларов в месяц, назвала причину отказа от этого занятия. Девушка призналась, что из-за съемок контента для взрослых у нее началась депрессия.

