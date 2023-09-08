Звезда OnlyFans назвала недостаток своей работы

Звезда OnlyFans из Бразилии Виктория Аддад заявила, что ей сложно заниматься сексом ради удовольствия, так как чаще всего она делает это ради съемок. Такой недостаток своей работы порномодель назвала в подкасте Pillow Talk, запись доступна на YouTube.

«Мне кажется, из-за того, что я так много занимаюсь сексом на камеру, мне сложно заниматься этим просто так, ради удовольствия. На самом деле я не занимаюсь этим просто так», — призналась Аддад. Вместе с тем она отметила, что может получить удовольствие от процесса и во время съемок.

Ранее бывшая модель OnlyFans из США, зарабатывавшая по 20 тысяч долларов в месяц, назвала причину отказа от этого занятия. Девушка призналась, что из-за съемок контента для взрослых у нее началась депрессия.

Перед этим звезда OnlyFans и порноактриса Эльза Джин раскрыла свой заработок в первый год работы в индустрии фильмов для взрослых. По ее словам, доход составлял 200 тысяч долларов.