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14:50, 8 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans назвала недостаток своей работы

Виктория Аддад

Виктория Аддад. Кадр: Pillow Talk / YouTube

Звезда OnlyFans из Бразилии Виктория Аддад заявила, что ей сложно заниматься сексом ради удовольствия, так как чаще всего она делает это ради съемок. Такой недостаток своей работы порномодель назвала в подкасте Pillow Talk, запись доступна на YouTube.

«Мне кажется, из-за того, что я так много занимаюсь сексом на камеру, мне сложно заниматься этим просто так, ради удовольствия. На самом деле я не занимаюсь этим просто так», — призналась Аддад. Вместе с тем она отметила, что может получить удовольствие от процесса и во время съемок.

Ранее бывшая модель OnlyFans из США, зарабатывавшая по 20 тысяч долларов в месяц, назвала причину отказа от этого занятия. Девушка призналась, что из-за съемок контента для взрослых у нее началась депрессия.

Перед этим звезда OnlyFans и порноактриса Эльза Джин раскрыла свой заработок в первый год работы в индустрии фильмов для взрослых. По ее словам, доход составлял 200 тысяч долларов.

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    Олег Давыдов
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