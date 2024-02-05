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00:10, 5 февраля 2024Наука и техника

НАСА создаст лунный ядерный реактор

НАСА создаст ядерный реактор для долговременных лунных баз

Изображение: NASA

НАСА объявило о завершении первого этапа проекта «Поверхностная энергетика деления», нацеленного на создание небольшого ядерного реактора для генерации электричества на Луне и Марсе. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Начальный этап был запущен в 2022 году, когда НАСА заключило три контракта на пять миллионов долларов, поручив своим партнерам продумать конструкцию ядерного реактора, включая системы преобразования энергии, отвода тепла, управления и распределения энергии, смету и график разработки. По задумке, такой реактор должен обеспечить условия для долговременного присутствия человека на Луне в течение как минимум десяти лет.

Вес реактора должен быть меньше шести тонн, а само устройство должно быть в состоянии производить 40 киловатт электроэнергии в демонстрационных целях, а также иметь дополнительную мощность для питания лунных баз, марсоходов, резервных сетей и научных экспериментов.

НАСА планирует продлить все три контракта первой фазы, чтобы собрать больше информации для перехода в 2025 году ко второй фазе, предусматривающей проектирование реактора для демонстрации на Луне. Намеченный срок доставки реактора на стартовую площадку — начало 2030-х годов. На самой Луне реактор будет работать год в демонстрационном режиме, после чего последует девятилетний срок эксплуатации. Если проект будет успешным, конструкцию реактор обновят для использования на Марсе.

Также НАСА заключило контракты с Rolls Royce North American Technologies, Brayton Energy и General Electric на разработку преобразователей энергии по замкнутому циклу Брайтона. При ныне используемой конструкции тратится много тепла, поэтому перед компаниями была поставлена задача сделать конвертеры более эффективными.

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      Александр Еникеев
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