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17:17, 5 февраля 2024Среда обитания

Оценена выгода от покупки жилья в 2024 году

РБК: выгода от инвестиций в жилье может вырасти во второй половине 2024 года
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Выгода от покупки жилья для сдачи или перепродажи может вырасти во второй половине 2024 года. Ситуацию на рынке недвижимости оценили эксперты РБК.

Аналитик ФГ «Финам» Полина Щукина отметила, что инвесторам стоит дождаться стабилизации цен, спроса и ипотечных ставок, а также оценить политику банков по кредитам. «В противном случае цены на недвижимость могут быть завышены из-за этих нестабильных факторов», — пояснила эксперт.

По словам гендиректора Accent Capital Марины Харитоновой, ориентироваться следует на политику Банка России по ключевой ставке. На данный момент ставки по ипотеке и депозитам высокие, однако после снижения ключевой ставки можно будет рассматривать вложения в недвижимость. Предполагается, что ставка будет снижена во второй половине 2024-го — именно этого момента эксперт советует дождаться для инвестиций в жилье.

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Управляющий директор NF Dom Наталья Сазонова добавила, что из-за высоких цен и большого количества предложений с различными продуктовыми характеристиками сейчас сложно подобрать наиболее ликвидный лот с оптимальным соотношением рыночной ценности к запрашиваемой цене. Основными стратегиями остаются покупка новостройки на этапе строительства для дальнейшей перепродажи и приобретение квартиры под сдачу в аренду.

Ранее эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» спрогнозировали рост сделок с обменом недвижимостью в 2024 году. Согласно подсчетам, их количество может увеличиться в три раза.

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      Александра Качан
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