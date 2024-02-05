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15:04, 5 февраля 2024Путешествия

Пилоты в Шереметьево стали чаще замечать посторонние предметы на взлетной полосе

Пилоты в Шереметьево стали чаще сообщать о посторонних предметах на ВПП

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Пилоты в московском аэропорту Шереметьево стали чаще замечать посторонние предметы на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, в январе члены экипажа докладывали о посторонних предметах на ВПП более 30 раз. В декабре и ноябре таких сообщений было в разы меньше — от трех до четырех.

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Чаще всего пилоты замечают наличие на ВПП уплотнителя. Это связано с участившимися случаями разрушения межплиточных швов, уточняет Telegram-канал. Так, с начала октября по конец января в воздушной гавани зафиксировали почти 80 случаев отслоения уплотнителя, 65 из которых — на ВПП.

Из-за роста числа сообщений пилотов о посторонних предметах на ВПП участились случаи уходов самолетов на второй круг, говорится в сообщении. Кроме того, это приводит к задержкам рейсов на вылет и прилет.

Ранее заслуженный военный летчик России Владимир Попов раскрыл причину поломок самолетов в стране. По его словам, задержки рейсов и неисправности лайнеров нередко связаны с климатогеографическими условиями.

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      Алина Черненко
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