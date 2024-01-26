Заслуженный летчик России раскрыл причину поломок самолетов в стране

Заслуженный летчик России Попов: поломки самолетов нередко связаны с климатом

Задержки рейсов и неисправности пассажирских самолетов в России нередко связаны с климатогеографическими условиями страны. Причину поломок лайнеров в беседе с «Лентой.ру» раскрыл заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«Зима очень сложный период для авиации, — отметил он. — Отрицательные температуры сказываются на скорости обслуживания техническим составом в аэропортах летательных аппаратов, как минимум потому, что специалисты становятся менее подвижными в этот период — обилие одежды сковывает их движения».

Более того, по словам пилота, не нужно забывать и о том, что зимой в обязательном порядке производится обработка противообледенительной жидкостью. «Есть осадки, нет осадков, есть показания, нет показаний — желательно это сделать, — добавил он. — Бывали случаи, когда экипаж отказывался от обработки в целях экономии или по другим причинам, и это заканчивалось плачевно».

Попов напомнил, что в апреле 2012 года самолет ATR 72-201 UTair совершал рейс из Тюмени в Сургут и через считаные минуты после взлета рухнул на землю. Пилот подчеркнул, что крушение воздушного судна было вызвано в том числе обледенением стабилизатора.

Ранее в самолете российской авиакомпании «Азимут» объявили сигнал «тревога» в воздухе. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Уфы в Омск. Воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины.