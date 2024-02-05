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17:39, 5 февраля 2024Россия

Под Петербургом трехлетний ребенок перепутал напитки и впал в кому

В Выборге трехлетний мальчик выпил стакан водки родителей и впал в кому

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Выборге Ленинградской области трехлетний ребенок случайно перепутал два напитка и впал в кому. Об этом сообщает портал 78.Ru.

По данным издания, ребенок живет в захламленной квартире с матерью, ее сожителем и своим братом, и в день отравления семья устроила застолье с крепкими алкогольными напитками. По словам матери несовершеннолетнего, детям налили лимонад, а взрослые пили водку, но трехлетний мальчик перепутал газировку с алкоголем и случайно выпил из стакана взрослых.

Вскоре пострадавший почувствовал себя плохо, у него началась рвота, а после он потерял сознание и не приходит в себя до сих пор. Ребенка поместили в реанимацию.

По факту отравления проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу.

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      Марк Леонов
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