Под Петербургом трехлетний ребенок перепутал напитки и впал в кому

В Выборге трехлетний мальчик выпил стакан водки родителей и впал в кому

В Выборге Ленинградской области трехлетний ребенок случайно перепутал два напитка и впал в кому. Об этом сообщает портал 78.Ru.

По данным издания, ребенок живет в захламленной квартире с матерью, ее сожителем и своим братом, и в день отравления семья устроила застолье с крепкими алкогольными напитками. По словам матери несовершеннолетнего, детям налили лимонад, а взрослые пили водку, но трехлетний мальчик перепутал газировку с алкоголем и случайно выпил из стакана взрослых.

Вскоре пострадавший почувствовал себя плохо, у него началась рвота, а после он потерял сознание и не приходит в себя до сих пор. Ребенка поместили в реанимацию.

По факту отравления проводится проверка.

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