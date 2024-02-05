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00:31, 5 февраля 2024Из жизни

Мужчина получил большое наследство и стал смотреть порно вместо работы

Фото: Darren Staples / Reuters

Житель Великобритании, получивший большое наследство, забросил работу и пристрастился к порно. Об этом изданию Daily Star рассказала его девушка.

Мужчина унаследовал состояние своей бабушки, у которой был собственный дом и две компании. Она оставила ему деньги, потому что когда-то он мечтал помогать нуждающимся. Однако, по словам девушки, после получения наследства его интересы изменились. «Теперь он только и делает, что сидит дома и смотрит порно в интернете», — утверждает она.

Я работаю, а он рассчитывает, что будет воплощать со мной свои фантазии. Сколько раз было, что я прихожу домой, а он уже возбужден и ждет секса

автор письма в Daily Star
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Девушку не устраивает сложившаяся ситуация, и она признавалась в этом возлюбленному. Однако, по ее словам, в ответ он намекает, что всегда может найти ей замену.

Ранее сообщалось, что наследница основателя химического концерна BASF решила раздать случайным людям свое многомиллионное состояние. Свои действия она объяснила убеждением, что состоятельные люди платят слишком мало налогов.

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      Олег Парамонов
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