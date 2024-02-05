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06:36, 5 февраля 2024Мир

Посол в Гааге оценил риск нападения России на Европу

Посол в Гааге Тарабрин исключил вероятность нападения России на Европу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Отрошко / РИА Новости

О нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может. Об этом РИА Новости заявил новый посол в Нидерландах и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Дипломат указал, что у России нет никакого интереса воевать со странами НАТО. Он уточнил, что в военном противостоянии нет геополитического или экономического смысла, какие-либо территориальные разногласия также отсутствуют. Тарабрин указал, что высказывания западных политиков о российской угрозе направлены на собственных граждан, чтобы антироссийской паранойей добиться финансовых трат на вооружения и на помощь Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что китайская угроза является наиболее серьезной в долгосрочной перспективе, а российская — самой насущной. Кроме того, опасения вызывают Иран и Северная Корея. Он отметил, что данные страны объединяются, вместе обходят санкции и давление, ослабляют основанную на долларе мировую финансовую систему.

В январе выяснилось, что Минобороны Германии впервые со времен холодной войны разрабатывает оборонный план сдерживания России. Берлин озаботился разработкой плана «в качестве реакции» на украинский конфликт, а главная цель этой оборонной стратегии заключается в противодействии российским диверсиям на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры.

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      Марина Совина
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