Преемника Пригожина в «Вагнере» сняли на видео после сообщений о его пропаже

Командира Вагнера Елизарова сняли на видео после сообщений о его исчезновении

Командир ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров с позывным «Лотос» записал видеообращение, в котором поиронизировал над сообщениями о своем исчезновении. Ролик опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Ранее о пропаже преемника основателя ЧВК Евгения Пригожина сообщил Telegram-канал ВЧК ОГПУ. Позже канал добавил, что «Лотос» якобы находится в офисе Росгвардии.

На видео «Лотос» сообщил, что с ним все в порядке. Затем он в шуточной манере рассказал о полете на Марс, после чего обратился к «тем, кто в теме» и сообщил, что «Вагнер» продолжает работу в Африке и Белоруссии.

Относительно своего местонахождения Елизаров пояснил, что он находится в Казачьих Лагерях. Поселок с таким названием есть на территории Ростовской области. Затем он вышел на улицу и показал возводящийся лагерь подготовки бойцов. «Мы всегда защищали, защищаем и будем защищать народ Российской Федерации. (...) Мы идем к цели большими шагами, гордо подняв голову», — заключил командир ЧВК.

«Лотос» возглавил «Вагнер» после крушения бизнес-джета, на борту которого находились Пригожин и руководитель ЧВК Дмитрий Уткин, которому «Вагнер» обязан своим названием.

Ранее бывший вагнеровец из Якутии рассказал о службе в ЧВК. По словам военнослужащего, в период прохождения им службы на полигоне «Вагнера» в Молькино в рядах компании было большое количество «кашников» — бывших заключенных. Мужчина участвовал во взятии Артемовска и был награжден медалью «Бахмутская мясорубка».

