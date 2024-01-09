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18:44, 9 января 2024Россия

Награжденный медалью «Бахмутская мясорубка» вагнеровец рассказал о службе в ЧВК

Сражавшийся в Артемовске вагнеровец рассказал о службе в ЧВК и работе после СВО

Фото: РИА Новости

Бывший вагнеровец в Якутии рассказал о службе в частной военной компании (ЧВК) в окрестностях Артемовска в Донецкой народной республике. Интервью с участником боевых действий опубликовало издание «ЯСИА».

По словам мужчины, половину численности лагеря «Вагнера» на полигоне Молькино составляли «кашники» — бывшие заключенные, набранные в ЧВК из мест лишения свободы. Он подчеркнул, что «кашники» воевали на таких же условиях, как и другие вагнеровцы.

Сотрудник ЧВК, награжденный медалью «Бахмутская мясорубка», рассказал, что однажды солдаты противника начали охоту за ним. «А я уже бегать не могу, (...) сопли, все это, задыхаюсь», — вспомнил вагнеровец. Когда боец решил прикрыть отходивших товарищей, ему сказали, что своих не бросают, и помогли выбраться в безопасное место.

Бойцы ЧВК «Вагнер» участвовали в штурме Артемовска, Минобороны сообщило об установлении контроля над городом 21 мая 2023 года.

Ранее на связь вышел вагнеровец с позывным Бибер, который получил известность как герой одного из роликов, снятых основателем ЧВК Евгением Пригожиным. Бибера и еще одного бойца с позывным Долик Пригожин оставил в Артемовске на случай наступления украинских войск. Военкоры сообщили, что Бибер продолжает участвовать в спецоперации.

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      Алан Босиков
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