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22:42, 6 января 2024Бывший СССР

«Погибший» под Артемовском вагнеровец Бибер вышел на связь

RusVesna: «погибший» под Артемовском боец Пригожина Бибер вышел на связь
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Бибер оказался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По словам военкоров, вагнеровец вышел на связь и сообщил, что продолжает участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Telegram-каналы, близкие к основателю ЧВК Евгению Пригожину, 26 августа 2023 года сообщали о гибели Бибера под Артемовском.

Ранее Невский суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тютина, обвиняемого в организации расправы по найму над знакомым в Турции. В 2021 году мужчина был приговорен к 23 годам колонии за похожее преступление, однако через полтора года подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО.

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      Марина Совина
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