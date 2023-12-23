Экс-бойца ЧВК арестовали за попытку организовать расправу по найму

Суд Петербурга арестовал экс-бойца ЧВК за попытку организовать расправу по найму

Невский суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александра Тютина, обвиняемого в организации расправы по найму над знакомым в Турции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет под стражей до 20 февраля 2024 года.

По версии следствия, Тютин заподозрил мужчину в любовной связи со своей женой и задумал расправу над ним. Для этого до 20 декабря он нашел исполнителя, которому назначил встречу в городской больнице. Там Тютин предложил за совершение преступления денежное вознаграждение, а также предоставил необходимую для расправы информацию. Однако мужчина от предложения отказался и обратился в полицию.

Свою вину Тютин признал.

Известно, что в 2021 году мужчина был приговорен к 23 годам колонии за похожее преступление, однако через полтора года подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на СВО.

22 декабря стало известно о его задержании.