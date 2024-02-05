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17:01, 5 февраля 2024Мир

Президент Польши вернул назад слова об отсутствии возможности Киева вернуть Крым

Президент Польши Дуда сослался на расслабленную обстановку при обсуждении Крыма
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда сослался на расслабленную обстановку, когда во время интервью 2 февраля он заявил о невозможности Украины вернуть Крым. Об этом сообщает ТАСС.

«Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание обстановку, в которой оно проходило. Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы, не только серьезные», — рассказал президент.

Дуда также заявил, что в своих размышлениях он сослался на дискуссии международного экспертного сообщества, которые он слышит на различных площадках. Он также подчеркнул, что Варшава продолжает поддерживать Киев в вопросе территориального статуса полуострова.

Ранее Дуда усомнился в способности Украины вернуть Крым. Он также напомнил, что большую часть истории Крым был частью России.

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      Максим Габриелян
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