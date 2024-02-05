Президент Польши вернул назад слова об отсутствии возможности Киева вернуть Крым

Президент Польши Дуда сослался на расслабленную обстановку при обсуждении Крыма

Президент Польши Анджей Дуда сослался на расслабленную обстановку, когда во время интервью 2 февраля он заявил о невозможности Украины вернуть Крым. Об этом сообщает ТАСС.

«Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание обстановку, в которой оно проходило. Это не был напряженный разговор с политиком, это было интервью, которое мы считали отчасти спокойной расслабленной беседой на разные темы, не только серьезные», — рассказал президент.

Дуда также заявил, что в своих размышлениях он сослался на дискуссии международного экспертного сообщества, которые он слышит на различных площадках. Он также подчеркнул, что Варшава продолжает поддерживать Киев в вопросе территориального статуса полуострова.

Ранее Дуда усомнился в способности Украины вернуть Крым. Он также напомнил, что большую часть истории Крым был частью России.