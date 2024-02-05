Путин поручил рассмотреть вопрос о приеме женщин в Академию ФСБ

Путин поручил расширить перечень для приема женщин в Академию ФСБ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей для женщин при приеме на учебу в Академию ФСБ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано директору ФСБ Александру Бортникову. Срок его исполнения установлен до 1 июня. Среди образовательных программ, на обучение по которым могут принимать женщин, включены дисциплины в сфере информационной безопасности.

25 декабря 2023 года сообщалось, что глава государства подписал закон о прохождении службы по призыву в Погранслужбу ФСБ. При этом действие закона не распространяется на иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача.