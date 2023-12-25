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16:04, 25 декабря 2023Россия

Путин разрешил призывникам служить в ФСБ

Президент Путин подписал закон о службе призывников в ФСБ

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о прохождении службы по призыву в Федеральной службе безопасности (ФСБ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает возможность призваться в Погранслужбу, входящую в структуру ФСБ. При этом действие закона не распространяется на иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача.

Документ также устанавливает, что лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу.

Об инициативе стало известно в декабре. Законодательство о ФСБ предусматривает, в частности, пограничную деятельность службы, которая заключается в защите и охране государственной границы.

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      Анастасия Яланская
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