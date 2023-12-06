В России захотели разрешить призывникам служить в ФСБ

В Госдуме предложили разрешить призывникам служить в органах ФСБ

В Госдуме захотели разрешить россиянам проходить срочную службу в органах ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст поправок к проекту о добровольческих формированиях, доступных в электронной базе нижней палаты.

Согласно тексту поправок, службу в ФСБ не смогут проходить россияне, признании иноагентами.

Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 36 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно действующей редакции документа, призывники проходят службу в Вооруженных силах Российской Федерации, органах государственной охраны и других войсках.

Законодательство о ФСБ предусматривает, в частности, пограничную деятельность службы, которая заключается в защите и охране государственной границы.

6 декабря вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о проработке Минцифры вопроса о расширении категорий IT-специалистов, которые смогут рассчитывать на отсрочку от службы в армии.